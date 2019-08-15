«ولاد رزق 2» يتصدّر أفلام العيد في مصر

المصدر: القاهرة - جنا حماد

وسط إقبال كثيف من الجمهور على دور العرض السينمائي في مصر، تزايدت حدة المنافسة بين النجوم في ماراثون أفلام عيد الأضحى السينمائي بهدف تحقيق إيرادات ضخمة، حيث نجح فيلم «ولاد رزق 2» للفنان أحمد عز، في الحفاظ على صدارة منافسات أفلام عيد الأضحى، محققاً إيرادات بلغت، نحو 16 مليون جنيه في 3 أيام منذ بدء السباق، ليتصدر كل الأفلام المعروضة.

ويشارك بطولة فيلم «ولاد رزق 2» عدد كبير من النجوم أبرزهم عمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، بمشاركة خالد الصاوي وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني. وتدور قصة الفيلم حول 4 أشقاء، يحاولون الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن يحدث لهم موقف يغير حياتهم ويجعلهم في مواجهة قوية مع عدد من المجرمين المحترفين.

«خيال مآتة»

وجاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات الفيلم الكوميدي «خيال مآتة» للفنان أحمد حلمي، حيث شهد الفيلم إقبالاً كبيراً وتفوقاً في شباك التذاكر على فيلم «الفيل الأزرق 2»، الذي حل في المركز الثاني منذ طرح «ولاد رزق2»، لكنه عاد واحتل المركز الثالث، بعد «خيال مآتة» الذي فجر مفاجأة بتحقيقه إيرادات قدرها 6 ملايين ونصف المليون جنيه في ليلة عرض واحدة.

ويعود أحمد حلمي للسينما، بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعماله «لف ودوران»، بفيلمه «خيال مآتة» وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عاماً من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

يشارك حلمي بطولة الفيلم كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

«الفيل الأزرق2»

وجاء المركز الثالث من نصيب فيلم «الفيل الأزرق2» للنجم كريم عبدالعزيز بإيرادات بلغت نحو 8 ملايين جنيه عن 3 أيام عرض، بخلاف ما حققه قبل العيد والذي تجاوز حاجز الـ45 مليون جنيه.

وكان عبدالعزيز قد سبق المشاركين في ماراثون الأضحى السينمائي، بعرض فيلمه «الفيل الأزرق 2»، والذي يشاركه بطولته نيللي كريم، إلى جانب إياد نصار وهند صبري. وتدور أحداثه بعد مرور 5 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى الذي يقوم بدوره كريم عبدالعزيز من لبنى التي تمثل دورها نيللي كريم، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم» وفيه تدور أحداث الفيلم.

«الكنز 2»

أما فيلم «الكنز 2» للفنان محمد رمضان ومحمد سعد، فجاء في المركز الرابع، حيث تدور أحداث الفيلم حول ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني.