موسيقى وأكشن ودراما

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت صالات السينما المحلية مستعدة لموسم عيد الأضحى، بقائمة طويلة من أفلام الأكشن والدراما والموسيقى، بعضها ناطق بالعربية وأخرى تمثل السينما الهندية والأمريكية، وسينمات أخرى، لتقدم الصالات من خلالها نظرة مختلفة على المجتمعات، وجرعة عالية من التشويق المغلف بالتوتر، لا سيما في الأفلام التي يشكل الأكشن عمودها الفقري.

سينما عقيل



فيلم:Pavarotti



إخراج:رون هوارد

يكاد أن يكون الإيطالي لوسيانو بافاروتي (1935 - 2007)، واحداً من أشهر مغني الأوبرا الذين عرفهم التاريخ، حيث ترك برحيله بصمة ذهبية في عالم الغناء الأوبرالي، الذي تربع على عرشه لسنوات، وفي هذا الفيلم الوثائقي يستعيد روان هوارد سيرة ومسيرة المغني الأوبرالي، الذي يمتاز بصوته النادر، كونه يعد واحداً من «التينور» الثلاثة على مستوى العالم.

ريل سينما



فيلم: Fast And Furious Hobbs And Shaw



إخراج:ديفيد ليتش

منذ انطلاقتها في 2001، وسلسلة «فاست اند فيوريوس» تحقق نجاحاً «لاذعاً» على شباك التذاكر العالمي، إلا أن هذا الفيلم يبدو مختلفاً عن السلسلة التي تمتاز باعتمادها الأكشن ومطاردة السيارات السريعة، حيث يقدم الفيلم قصة منفصلة عن السلسلة، وفيه يقرر عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي «لوك هوبس» التحالف على نحو غير متوقع، مع المنبوذ (ديكارد شاو) ليواجها معاً شريراً معدل جينياً يهدد مستقبل الإنسانية.

فوكس سينما



فيلم:ولاد رزق 2



إخراج:طارق العريان

«عودة أسود الأرض»، تحت هذا العنوان يعود فيلم «ولاد رزق» بجزء ثان، تبدأ أحداثه بعد مرور 3 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيه الأشقاء الأربعة، المحافظة على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بعدم العودة إلى حياة الجريمة، إلا أن تغييراً يطرأ على حياتهم، يجبرهم على مخالفة العهد، ويضعهم في مواجهة مع عصابة خطيرة.