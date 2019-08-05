عرض أول لـ«أنغري بيردز 2» في دبي

المصدر: دبي - البيان

قدّمت «فوكس سينما»، عبر صالاتها في «مول الإمارات» بدبي أمس، العرض الأول في المنطقة العربية للجزء الثاني من فيلم «أنغري بيردز»، بحضور ريا أبي راشد، التي تؤدّي صوت شخصية «ماتيلدا» في النسخة العربية المدبلجة، فيما ستستضيف صالات سينما «غراند الحمرا»، العرض الأول للفيلم في الكويت اليوم.

ويشهد الجزء الثاني من فيلم «أنغري بيردز2»، الذي يطرح في المنطقة العربية 8 أغسطس المقبل، تحوّل الأعداء إلى أصدقاء، لمواجهة تهديد مشترك يُحيق بهم، والتعاون لإنقاذ عالمهم. وكما هو الحال في الجزء الأول، الذي حقق مبيعات استثنائية في شباك التذاكر، فقد تم إعداد نسخة مدبلجة باللغة العربية، إلى جانب النسخة الإنجليزية من الفيلم.

ويشهد الفيلم، الذي أخرجه ثوروب فان أورمان، تطورات درامية تنقل الشخصيات إلى مستويات دراماتيكية، بأبعاد جديدة كلياً، في ظل ظهور خطر جديد يتهدد جزيرتهم، ما يدفع «ريد» (جيسون سوديكيس)، و«تشاك» (جوش جاد)، و«بومب» (داني ماكبرايد)، و«مايتي إيجل» (بيتر دينكلاج)، إلى اللجوء لخدمات «سيلفر»، أخت «تشاك» (رايتشل بلوم)، والتعاون مع «ليونارد» (بيل هايدر)، ومساعدته «كورتني» (أوكوافينا)، و«غاري» (ستيرلينج براون)، الخبير بالتكنولوجيا، للتوصل إلى هدنة مضطربة، والتعاون لإنقاذ مواطنهم. وتتفق الجميع على التغاضي عن خلافاتها السابقة، والتعاون لمواجهة التهديد المشترك، والتحوّل من أعداء إلى أصدقاء، للنجاح في هذه المهمة.

وقام جون كوهين بإنتاج النسخة الإنجليزية من الفيلم، الذي اعتمد على تقنية «التحريك الحاسوبي»، ويضم أصوات نخبة من أبرز الممثلين.