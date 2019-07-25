حكايات هندية على شاشات السينما

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حين تعاين قائمة صالات السينما المحلية، تشعر أنها تحتفي بالسينما الآسيوية، من خلال ما تقدمه من عروض لأفلام تقدم حكايات نابعة من المجتمع الهندي، الأمر الذي يمكننا من إلقاء نظرة خاصة عليه، علماً بأن معظم هذه الأعمال تدور في قوالب متنوّعة بين «الأكشن»، و«الدراما» و«الكوميدي»، ولكل واحدٍ منها حكايته وخطّه الدرامي الخاص به.

سينما عقيل



فيلم:Sir



إخراج:روهينا غيرا

فيلم درامي، يدور حول راتنا، التي تعمل في بيت رجل ثري يدعى أشوان، تمتاز راتنا بما لديها من أمل، وحلم تسعى جاهدة إلى تحقيقه، في وقت يشعر أشوان أنه قد خسر كل شيء، بعد تخليه عن أحلامه، الأمر الذي يضعهما على خط واحد، حيث يصطدمان معاً، وهو ما يرفع الحواجز فيما بينهما.

ريل سينما



فيلم:Kadaram Kondan



إخراج:راجيش إم سيلفا

فيلم أكشن، يدور حول فاسو، الممارس الطبي الشاب، الذي ينتقل مع زوجته الحامل إلى ماليزيا، وهناك يتعرض إلى حادث، حيث يقوم شخص آخر يدعى «كي كي»، بنقل الزوجة إلى المستشفى، ويتبين لاحقاً أنه شخص خطير ومطلوب للشرطة الماليزية في جريمة قتل، في الوقت نفسه تتعرض زوجة فاسو للخطف على يد عصابة «كي كي»، من أجل المطالبة بإطلاق سراحه.

فوكس سينما



فيلم:PATHINETTAM PADI



إخراج:شانكار راماكريشنان

يمتاز الفيلم بتعدد خطوطه الدرامية، والمنافسة التي تدور بين مدرستين إحداهما فقيرة والثانية ثرية، فيما يشهد الخط الثاني منافسة بين عصابتين محليتين، وقائدين ثائرين على كل شيء، وحكايتهما الملحمية المليئة بالرومانسية والصداقة. العمل من بطولة ماموتي، وبريثفيراج سوكوماران، وأوني موكوندان.