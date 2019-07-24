«فن» تجمع السينمائيين الناشئين

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت (فن)، المؤسسة المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، ورشة بعنوان «مقدمة في صناعة الأفلام» مؤخرًا شارك فيها 7 من الطلبة الواعدين المهتمين بالسينما والإعلام تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، وقدمها المخرج الإماراتي نواف الجناحي.

تعرف المشاركون في الورشة على أساسيات فنّ صناعة الأفلام السينمائية ومهارات الإخراج السينمائي، وتقنيات سرد القصص ونقل التجارب الإنسانية عبر الكاميرا، كما اطلعوا على تاريخ نشوء الفنّ السابع، وأتيحت لهم فرصة تطبيق ما تعلّموه عبر سلسلة من التدريبات العملية في تصوير وتحرير المشاهد.

قدّم الورشة الممثل والمخرج السينمائي الإماراتي نواف الجناحي، الذي وصف النقاد أول أفلامه الروائية الطويلة «الدائرة»، بأنه «نقطة تحول أساسية في تاريخ صناعة السينما الإماراتية والخليجية».

وصل فيلمه الروائي الطويل الثاني «ظلّ البحر» إلى المركز الثاني في قائمة أكثر 5 أفلام إقبالاً في الإمارات وذهب في جولة إلى 27 دولة حول العالم، وهي الجولة الأكثر تميزاً لفيلم إماراتي طويل حتى الآن. إلى جانب صناعة الأفلام، أسس الجناحي أيضاَ عدداً من المبادرات، أبرزها حملة السينما الإماراتية، وسينما الصندوق الأسود.