«المنتقمون: نهاية اللعبة» يتربّع على عرش إيرادات السينما

المصدر: دبي - سيد صالح

تربّع فيلم الخيال العالمي الأمريكي الشهير «المنتقمون: نهاية اللعبة»، على عرش قائمة أعلى إيرادات الأفلام السينمائية في التاريخ رسمياً، حيث بلغت إيراداته الإجمالية، على مستوى العالم مساء أمس، 2.790.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات «شباك التذاكر».

وبحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقعها الشبكي، نجح الفيلم بذلك في إزاحة فيلم الخيال العلمي الأمريكي الشهير الآخر «أفاتار»، من صدارة الإيرادات والتي تصدرها على مدى عقد كامل، منذ عرضه لأول مرة في دور السينما عام 2009، حيث بلغت إيراداته آنذاك 2.789 مليار دولار.

وكان «المنتقمون: نهاية اللعبة» حتى صباح أمس، متخلفاً عن «أفاتار» في الإيرادات بنحو 500 مليون دولار، إلا أنه استطاع تجاوز هذا الرقم في المساء.

وقال كيفين فيدج، رئيس شركة «مارفل ستوديوز» الأمريكية، الشركة المنتجة للفيلم، في تصريحاته: «يتعين علينا توجيه الشكر للمخرج جيمس كاميرون، الذي استطاع أن يصمد على عرش إيرادات السينما العالمية لمدة عقد كامل، بإيرادات «أفاتار»، إلا أن «أفينجرز: إند جيم» صار الآن أعلى الأفلام إيرادات على مرّ التاريخ».

عرض أول

وكانت «مارفل ستوديوز»، قد طرحت «أفينجرز: إند جيم» للعرض لأول مرة أبريل الماضي، إلا أنها أعادت طرحه مجدداً في يونيو الماضي، بعد أن أضافت إلى أحداثه 6 مشاهد، وذلك خصيصاً لغرض ضمان أن يتجاوز «أفاتار» في إيراداته.

«أفينجرز: إند جيم» من إخراج الأخوين البريطانيين روسو، وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي، وقام ببطولته عدد كبير من نجوم السينما العالميين، ومن أبرزهم روبرت داوني جونير، كريس هيمسوورث، مارك رافالو، كريس إيفانز، وسكارليت جوهانسون.

ويحتفظ «أفينجرز: إند جيم» في جعبته بالفعل برقم قياسي آخر، إلا أنه رقم محلي، وهو الفيلم الأعلى إيرادات في حفلته الافتتاحية في تاريخ السينما الأمريكية، حيث حقق في حفلته الافتتاحية، أبريل الماضي، إيرادات بقيمة 357 مليون دولار.