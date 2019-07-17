«ريل سينما» تحتفي بجمهور «ذا لايون كينغ»

المصدر: دبي - البيان

«ريل سينما» تمنح المشاهدين المحظوظين فرصة الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع استثنائية لـ4 أشخاص في «ديزني لاند» في العاصمة الفرنسية.

وسيحظى جمهور الفيلم برحلة العمر إلى مهرجان «الملك والغابة» في «ديزني لاند» بباريس، الذي يقام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

وتعد «ريل سينما» العرض استهلالاً لإعلان قرب عرض فيلم «ذا لايون كينغ»، المقتبس عن أحد أشهر كلاسيكيات الرسوم المتحركة، وتتيح شراء التذاكر للعرض المقبل عبر موقع «ريل سينما» الإلكتروني، ما يوفر فرصة الفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى مهرجان «الملك والغابة».

ولا يتوجب على الراغبين بالمشاركة سوى النقر على المربع الخاص بالمسابقة على صفحة الدفع عند حجز تذاكر «ذا لايون كينغ»، في موعد أقصاه 3 أغسطس 2019.