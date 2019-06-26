سباقات «فاست أند فيوريوس 9» تنطلق في أفريقيا

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

أكثر من مليار و200 مليون دولار، كانت حصيلة إيرادات الجزء 8 من سلسلة «فاست أند فيوريوس» (Fast & Furious)، للمخرج اف غاري غاري، والذي رأى النور قبل عامين، تلك الحصيلة كانت كفيلة بأن تحفز منتجي السلسلة على مواصلة العمل عليها، بعد أن أصبحت أشبه بـ«الدجاجة التي تبيض ذهباً»، وبعد نحو عامين من التوقف، ها هم صنّاع السلسلة، قد عقدوا العزم على إنتاج جزء تاسع، يتوقع أن يرى النور خلال العام المقبل، ليقدموا لعشاق السلسلة والسيارات على حد سواء، مغامرة جديدة، تدور رحاها في العديد من شوارع المدن الواقعة في قارة أفريقيا، التي تحتضن تصوير مشاهد الفيلم الجديد.

معجزة

مقطع مصور صغير، لم يتجاوز طوله الدقيقة الواحدة، كان سبباً في الكشف عن انطلاق أعمال تصوير الجزء 9، الذي يبدو أنه سيشهد تغيرات عديدة، قد تؤثر على مستقبل السلسلة. المقطع المصور، نشره بطل السلسلة الممثل فين ديزل على صفحته في «انستغرام»، والذي يظهر فيه بجانب زميلة دربه الممثلة ميشيل روديريغيز، التي تعد واحدة من أعضاء فريق السلسلة الأساسيين، وفي المقطع يخاطب ديزل زميلته، بقوله: «هل تصدقي، أننا انتهينا من تصوير اليوم الأول، يبدو الأمر وكأنه معجزة». ديزل لم يبخل في المقطع في سرد العديد من الكلمات «المحفزة» التي يشكر فيها طاقم العمل وشركة يونيفرسال، والذين «ساهموا في إبقاء السلسلة حية»، وفق تعبير ديزل.

ديزل في مقطعه المصوّر والذي تابعه أكثر من 4 ملايين شخص، لم يتطرق إلى قصة الفيلم الجديد، ليبدو في ذلك أشبه بشركة الإنتاج التي أخفت هي الأخرى الكثير من تفاصيله، خاصة تلك التي تتعلق بقصته التي سيتولى هذه المرة جاستين لين عملية إخراجها. الجزء 9 من السلسلة، سيطل على جمهوره في 2020، ولكن هذه المرة دون الممثل دوين جونسون المعروف باسم «ذا روك»، الذي تخلى عن السلسلة بعد خلافه مع زميله فين ديزل، ليحل مكانه جون سينا، المعروف بقوة عضلاته في حلبات المصارعة العالمية، وفق ما أعلن عنه ديزل عبر «انستغرام» في ابريل الماضي، فيما لم يكشف آنذاك عن طبيعة دوره في العمل، الذي يتوقع أن يعرض في مايو المقبل.

موقع

خروج «ذا روك» من السلسلة، لا يبدو أنه كان مؤثراً، حيث استطاع صناع السلسلة المحافظة على نجومها، وفق ما أشارت إليه قائمة نجوم الفيلم التي نشرها موقع «أي ام دي بي» العالمي، والتي تضم أيضاً، الممثلة جوردانا بروستر التي تلعب شخصية «ميا»، ولوكاس بلاك صاحب شخصية «شون»، وتيريز جيبسون صاحب شخصية «رومان»، إلى جانب ليكس ايلي الذي يلعب شخصية «الرقيب رييس».

يذكر أن صنّاع السلسلة، كانوا قد اختاروا العاصمة أبوظبي، لتكون موقعاً لتصوير أحداث الجزء 7 من السلسلة، والذي أطل على الشاشة الكبيرة عام 2014.