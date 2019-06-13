«الأنيميشن» و«الأكشن» بطلا الصالات المحلية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فتحت صالات السينما المحلية خلال موسم العيد أبوابها، أمام عدد كبير من الأفلام الناجحة على شباك التذاكر العالمي، معظمها يقع في خانة «الأكشن» والخيال، ولعل «جون ويك 3» كان من أبرزها، إلا أن ذلك لم يغلق الباب أمام أفلام الأنيمشن، التي يمكنها استقطاب الصغار.

حيث حرصت الصالات على توفير عروض خاصة لمجموعة أفلام الأنيمشن، إلى جانب أعمال أخرى جاءت من العالم العربي والهند أيضاً، وتالياً نسلط الضوء على مجموعة من أبرز الأفلام التي تعرضها الصالات المحلية خلال نهاية الأسبوع الجاري.

فوكس سينما



فيلم:John Wick 3: Parabellum

إخراج:تشاد ستاهلسكي

هذا العمل يستكمل الممثل كيانو ريفز ثلاثية «جون ويك»، التي سبق أن حقق جزآها الأول والثاني نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر العالمي، وفي هذا العمل، نتابع ما انتهت إليه الأحداث في الجزء الثاني.

حيث «جون ويك» يجد نفسه مطارداً من قبل مجموعة عصابات، كلها وضعت ثمناً مقابل رأسه، بعد أن ارتكب خطأ في أحد فنادق نيويورك، الأمر الذي يضطره إلى استعادة علاقته السابقة مع حبيبته. الفيلم استطاع أن يتربع على عرش التذاكر، وهو يعد من أفضل أفلام الأكشن لهذا العام.

نوفو سينماز



فيلم:The Secret Life of Pets2



إخراج:كريس ريناود

يعد فيلم الأنيمشن، استكمالاً للجزء الأول الذي صدر في 2016، تحت عنوان «الحياة السرية للحيوانات الأليفة»، وهو يتناول قصة الكلب ماكس، الذي يحترق بنيران الغيرة من الكلب الهجين «دوك»، حيث يعيشان معاً في منزل بمانهاتن، وأثناء نزاعهما، يتورطان مع أرنب يدعي سنوبول. وفي الجزء الجديد، نتابع كيف يقضي ماكس وأصدقاؤه أوقاتهم خلال وجود أصحابهم في المدارس. الفيلم ناجح، ويتناسب مع أعمار الأطفال الصغيرة.

ريل سينما



فيلم:Wonder Park

إخراج:ديفيد فيس

فيلم «الحديقة العجيبة» كوميدي، مشغول بصيغة الأنيمشن، ويدور حول فتاة تدعى جون، تتميز بتفاؤلها وإقبالها على الحياة، تكتشف وجود حديقة ترفيهية متوارية في الغابة، وهى حديقة يسكنها حيوانات طريفة وناطقة، ولكنها سرعان ما تكتشف أن الحديقة من صنع خيالها، وأنها الفتاة الوحيدة التي تستطيع إصلاح شأنها، وتعيد البهجة من جديد إليها.

سينما عقيل



فيلم:التقارير حول سارة وسليم



إخراج:مؤيد عليان

يعتبر هذا الفيلم هو الروائي الطويل الثاني للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان، بعد تقديمه في 2016 فيلمه «حب وسرقة ومشاكل أخرى»، حيث يجتهد مؤيد عبر فيلمه الجديد «التقارير حول سارة وسليم»، في تقديم سينما بديلة مختلفة.

حيث تدور الأحداث في القدس المحتلة، وتروي قصة حب عاصفة بين عامل فلسطيني يدعى سليم، وصاحبة مقهى إسرائيلية تدعى سارة، ولكن القصة تأخذ أبعاداً أخرى. تحيل على جذور كل واحد منهما. وهما يحملان إلى جانب وزر هذه القصة، تركة ثقيلة من العنف والاحتلال والقهر.