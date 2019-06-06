دبي نجمة أفلام بوليوود

المصدر: دبي - غسان خروب

منذ سنوات طوال ودبي تفتح مواقع تصويرها لصُناع الأفلام، الذين استفادوا كثيراً من طبيعة هذه المواقع وحداثتها، وتنوعها.

بالإضافة إلى قدرتها على التلّون بحسب ما تتطلبه أحداث الفيلم، ومنذ أن اختارها الممثل الأمريكي توم كروز، لتكون نجمة فيلمه «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح»، وصناع الأفلام لا يكفون عن طرق أبواب «دانة الدنيا» التي تعودت أن تقدم لهم تسهيلات كثيرة، تشترك في تقديمها لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، بالتعاون مع المؤسسات والدوائر الحكومية.

«شارع الرقص» (Street Dancer 3D) للمخرج ريمو ديزوزا، كان آخر الأعمال التي اختار صُناعها دبي، لتكون موقعاً لتصوير أحداث الفيلم الهندي الذي يلعب بطولته الممثلان الشهيران فارون دهاوان وشرادها كابور، ويتوقع أن يرى النور في 2020.

صناع الفيلم الجديد، اختاروا «دبي باركس ريزورتس» مكاناً لتصوير الأحداث، وتحديداً «بوليوود باركس» التي استوحيت تصاميمها من أشهر الأفلام الهندية، وهو ما يجعل منها المكان الأمثل لتصوير أفلام بوليوود.

«شارع الرقص» الذي اختتم أخيراً تصوير مشاهده في دبي، وفق تغريدة أطلقها، أمس المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه في تويتر، لا يعد أول الأفلام الهندية التي يتم تصويرها في دبي، فقد سبقه في ذلك الممثل شاروخان، الذي صور فيلمه «هابي نيو يير»، وتركزت معظم أحداثه آنذاك في منتجع أتلانتس، كما صور أيضاً في دبي فيلمه الأخير «زيرو»، حيث اختار المركز المالي وشارع الشيخ زايد وغيرهما، مواقع لأحداثه.