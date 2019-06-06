«خلك شنب» يدشن عروضه في عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة الإماراتية «غبشة فيلمز» للإنتاج السينمائي عزمها إطلاق باكورة إنتاجاتها السينمائية الفيلم الكوميدي المحلي «خلك شنب» تزامناً مع عيد الأضحى المبارك وذلك في شهر أغسطس المقبل، في إنتاج مشترك من قبل مؤسسي الكيان السينمائي الإماراتي الأول من نوعه، المنتجين عامر سالمين المري وهاني الشيباني وعلي المرزوقي.

يأتي هذا الإعلان بالتعاون مع الموزع السينمائي «ماجد الفطيم» وسينما «فوكس» من خلال إبرام شراكة تفاهم بعيدة المدى مع «غبشة فيلمز» لتبني توزيع وعرض أفلامها المحلية والتي تتميز بالطابع الإماراتي مع الحرص على المقومات السينمائية المتطورة في صناعة أفلامها.

يلعب بطولة فيلم «خلك شنب» كل من عمار آل رحمه وسعد عبدالله ومحمد الكندي، الذين يشكلون فريقاً كوميدياً لافتاً.

ومن جهته، أكد مخرج الفيلم هاني الشيباني أنه سعيد بعودته مجدداً للواجهة السينمائية من خلال هذا الفيلم السينمائي الكوميدي الجديد من نوعه، وأنه استطاع في فترة وجيزة أن يشكل توليفة مميزة من الوجوه السينمائية الصاعدة والتي تنبؤوا لها بمستقبل واعد جداً من خلال الاستمرار في هذا الأداء المتقن والمشاركة في أفلام أكثر لكسب المزيد من الخبرة.

وأوضح المنتج عامر سالمين المري أن اختيار إجازة العيد لطرح فيلم «خلك شنب» تأتي نظراً لكثافة الجمهور المتعطش للأفلام في موسم الإجازات والمناسبات.

من جهته أشاد المنتج علي المرزوقي بالدعم اللامحدود من المجلس الوطني للإعلام لعروض الأفلام الاماراتية في دور السينما.