وودي ألن يصور فيلمه المقبل في إسبانيا

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

يبدأ المخرج الأمريكي وودي ألن تصوير فيلمه المقبل في إسبانيا هذا الصيف مع الممثل كريستوف والتز الحائز على جائزة الأوسكار، في أول عمل للمخرج منذ أن تأجل عرض فيلمه «يوم ممطر في نيويورك» (إيه ريني داي إن نيويورك) في خضم حملة (#مي_تو).

وقالت شركة ميديا برو للإنتاج الإسبانية في بيان يوم الثلاثاء إن ألن سيبدأ التصوير في سان سيباستيان في يوليو تموز. والفيلم من فئة الأفلام الرومانسية الكوميدية عن زوجين أمريكيين يحضران مهرجان سان سيباستيان السينمائي.

والممثل النمساوي والتز حائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلمي «تحرير جانجو» (جانجو أنتشيند) و«أوغاد مجهولون» (إنجلوريوس باستاردز) وكلامهما من إخراج كوينتين تارانتينو، أحد أبطال الفيلم.