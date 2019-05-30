الخيال تيمة مشتركة للأفلام في الصالات

المصدر: دبي ـ غسان حروب

بدأت صالات السينما المحلية بالاستعداد لاستقبال موسم عيد الفطر، والذي لأجله تخصص قائمة أفلام طويلة، تمتاز في معظمها بالقوة وبالقدرة على جذب عيون المشاهد، وفي ظل هذه الاستعدادات وفتح إدارات الصالات لإمكانية الحجز المبكر لأفلام العيد، فقد راعت الصالات إعداد قائمة جيدة تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، غلب عليها هذا الأسبوع تيمة الخيال والأكشن، كما اكتسبت نكهة هندية من خلال جملة الأعمال التي استقطبتها الصالات من بوليوود. «البيان» تسلط الضوء هذا الأسبوع على أبرز 4 أفلام تعرض حالياً في الصالات.

سينما عقيل فيلم:Princess Mononokeإخراج:هاياو ميازاكي

يعد «أميرة مونونوكي»، أحد الأفلام التي سيتم عرضها قريبا في سينما عقيل، وهو فيلم انيمي، ومن أبرز أعمال المخرج الياباني هاياو ميازاكي، والذي تولى بنفسه تأليف القصة وإعداد الرسومات الخاصة بالعمل، الذي رأى النور للمرة الأولى في اليابان عام 1997 بينما انطلقت عروضه في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في عام 1999، وقد حاز إبان عرضه العديد من الجوائز، كما حل في المركز السادس ضمن قائمة أفضل 10 أفلام صدرت في عام 1999. أحداث العمل تدور في قرية صغيرة، تعيش فيها قبيلة اشيتاكا، بعد قيام الإمبراطور بنفيها والحكم عليها بالنسيان.

نوفو سينما فيلم:Damascus Coverإخراج:دانيال زيليك بيرك

الفيلم من إنتاج بريطاني، وهو يقع تحت تصنيف أفلام التشويق والإثارة، ويدور حول جاسوس متمرس، يتم إرساله في 1989 إلى سوريا، بهدف تنفيذ مهمة أمنية، تقضي بتهريب عالم أسلحة كيماوية وعائلته إلى خارج دمشق، وبعد أيام من وصوله إلى العاصمة السورية، يدرك أنه مراقب، فيفقد على إثر ذلك كافة اتصالاته المحلية، ويكتشف وجود مجموعة من الرجال الذين يسعون خلفه لقتله، الأمر الذي يتعين عليه القتال بكل ما أوتي من قوة، من أجل إتمام مهمته.

فوكس سينما فيلم:ALADDINإخراج:غاي ريتشي

يعد هذا الفيلم، أحدث نسخة سينمائية مستوحاة من قصة «علاء الدين والمصباح السحري» الخيالية، حيث قامت ديزني باستحداثها عن النسخة الأصلية الصادرة في 1992، ولعب بطولتها آنذاك الراحل روبن ويليامز، العمل الجديد، يستند إلى أحداث القصة الأصلية، والتي تم تنفيذها بشكل حي، ويلعب بطولتها الأمريكي ويل سميث، والمصري مينا سعيد. وقد استطاعت هذه النسخة تحقيق النجاح في أول ثلاثة أيام من عرضها، حيث حققت إيرادات عالية مكنت الفيلم من التربع على عرش شباك التذاكر العالمي.

ريل سينمازفيلم:Long Shotإخراج:جوناثان ليفين

رغم مضي أكثر من شهر على بدء عروض فيلم «لونغ شوت»، ها هو يعود إلى الواجهة مجدداً على قائمة عروض السينما المحلية، لا سيما بعد وصول مجموع إيراداته إلى نحو 40 مليون دولار. الفيلم كوميدي التصنيف، وهو يدور حول الممثل فريد فلارسكي الذي يجتمع من جديد مع أول فتاة أعجب بها، وهي الممثلة شارلوت فيلد، التي تصبح واحدة من أكثر النساء تأثيراً في العالم، ويتمكن من الاستحواذ على إعجابها، في وقت تستعد فيه للدخول في سباق رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتعمق علاقتهما معاً بعد أن تستأجر شارلوت فلارسكي ليكون كاتباً لخطاباتها.