العرض الأول لفيلم A Score to Settle في مهرجان كان

المصدر: البيان الإلكتروني

‎أقام صناع فيلم "A Score to Settle" من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم عرضاً خاصاً للفيلم في مهرجان كان السينمائي في دورته الحاليه وذلك ضمن فعاليات المهرجان.

‎حضر العرض النجم محمد كريم ومنتج الفيلم كيڤين ديوالت ومخرج الفيلم شان كو وراين وينترستيرن بالإضافة إلى عدد كبير من صناع السينما العربية والعالمية وزوار مهرجان كان السينمائي.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجانات السينما العالمية قبل طرحه آخر العام الجاري بدور العرض السينمائيه عالمياً وفي الشرق الأوسط.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها فنان مصري مع نجم عالمي حاصل على جائزة بفيلم سينمائي في هوليوود، حيث يتشارك كريم وسط نخبة من النجوم الشباب والوجوه الشابة من مختلف الجنسيات، ويجسد محمد كريم دور "جيمي".

وتدور أحداث الفيلم حول "فرانك" نيكولاس كيدج الذي يقرر الانتقام من رؤسائه بعد خروجه من السجن وقضائه عشرين عاماً بما فيهم الشخصية التي يجسدها كريم.