نجوم بوليوود في مواجهة أفلام «الأكشن»

المصدر: دبي ـ غسان حروب

على قائمة صالات السينما المحلية، فرض نجوم بوليوود سيطرتهم، ليقعوا في مواجهة مباشرة مع أفلام «الأكشن»، التي عادة ما تغري عيون الشباب الصغار، لا سيما أولئك الذين يعشقون أداء الممثل الأمريكي ستيفن سيغال، في الفنون القتالية، حيث يطل عليهم في فيلم جديد. ومع اقتراب عيد الفطر، بدأت صالات السينما المحلية، بالاستعداد لطرح مجموعة جديدة من الأفلام المنتظرة.

سينما عقيل فيلم:ليل /‏ خارجي إخراج:أحمد عبد الله

بعد تقديمه لفيلمه «ديكور» في 2014، ها هو المخرج أحمد عبد الله يعود إلى الشاشة الكبيرة مجدداً، في فيلمه «ليل /‏ خارجي»، الذي تدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص، هم: مو وتوتو ومصطفى، يلتقون في ظروف غير متوقعة، ليدخلوا في مغامرة لم تكن بالحسبان، يتحولون معها إلى شهود على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.

فوكس سينما فيلم:TIGER ZINDA HAIإخراج:علي عباس ظفر

فيلم «تايغر زيندا هي»، الذي يلعب بطولته الممثل سلمان خان وكاترينا كيف، يعد تتمة لفيلم «أيك تا تايغر»، الصادر في 2012، وهو يتناول قصة تايغر الذي اختفى مع زوجته زويا في الجزء الأول، ليعود في هذا الفيلم، ليتولى مهمة تحرير 25 ممرضة هندية، تم احتجازهن في مستشفى بالعراق، من قبل إحدى المنظمات الإرهابية.

ريل سينما فيلم:Contract To Killإخراج:كيوني وكسمان

يعيد هذا الفيلم الممثل ستيفن سيغال إلى السينما، بعد أن قضى فترة طويلة في أروقة مسلسلات الأكشن التلفزيونية، والفيلم يدور حول «جون هارمون»، العميل في المخابرات الأمريكية، والذي يتولى مع فريقه «زارا»، والطيار «شارب»، مهمة التحري حول مجموعة إرهابيين قبض عليهم في المكسيك، ولأجل إتمام المهمة، يضطر جون إلى السفر إلى إسطنبول، لإحباط عملية تهريب لأسلحة مميتة إلى داخل أمريكا.

نوفو سينمازفيلم:Mr. Localإخراج:إم راجيش

الفيلم ينتمي إلى الدراما الرومانسية، حول رجل يدعى «مانوهار»، وهو شاب متوسط الحال، يدخل السجن خلال وجوده في فرنسا، بعد تعرضه لحادث مع المنتجة «كيرثانا فاسوديفان»، وهي فتاة ثرية تتمتع بطباع حادة. «مانوهار» يخرج من السجن، بعد تدخل السفارة الهندية هناك، على أن يغادر الأراضي الفرنسية فوراً، وقبل ذلك، يعود إلى مواجهة كيرثانا، ليكتشف أنها تورطت في خطبة رجل لا يصلح لها، فيسعى إلى إنقاذها.