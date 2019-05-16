«الموتى لا يموتون» يفتتح مهرجان كان السينمائي

المصدر: كان (فرنسا) - رويترز

افتتح المخرج الأمريكي جيم جارموش مهرجان كان الليلة الماضية بفيلم «الموتى لا يموتون» (ذا ديد دونت داي) الذي يوجه انتقادات حادة للمجتمع الأمريكي.

وسينافس الفيلم الكوميدي على جائزة السعفة الذهبية مع أحدث أعمال كوينتين تارانتينو وبيدرو ألمودوبار، إضافة إلى مجموعة من الأفلام لمخرجين جدد.وتدور أحداث الفيلم في بلدة صغيرة، حيث يتحول البشر إلى «زومبي».

وينتقد الفيلم من ينكرون تغير المناخ كما ينتقد السياسات العالم المدمن على الهواتف الذكية الذي تسيطر عليه النزعة المادية. ويلعب الممثلان بيل موراي وآدم درايفر والممثلة كلوي سيفاني أدوار أفراد الشرطة الذين يواجهون جيشاً متنامياً من الزومبي، كما تشارك نجمة البوب سيلينا جوميز والممثلة تيلدا سوينتون في الفيلم.

ويعرض الفيلم في الدورة 72 للمهرجان ضمن مجموعة من الأفلام التي وصفها منظمو المهرجان بأنها «سياسية ورومانسية». ويرأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو، أول مخرج من أمريكا اللاتينية يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان.