أفلام الأسبوع حضور لافت لأفلام «السوبر هيروز»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حضور لافت لأفلام «السوبر هيروز» في أروقة صالات السينما المحلية هذا الأسبوع، بعضها يواصل مسيرة عرضه التي بدأها قبل رمضان، فيما بعضها الآخر، يطل على الشاشة، ليجدد تواصله مع الجمهور، لا سيما وأنها تتبع لسلاسل سابقة، حضور هذه الأفلام يأتي في وقت فتحت فيه بعض الصالات المحلية إمكانية الحجز المسبق لبعض الأفلام على رأسها «غودزيلا» الذي يتوقع أن يهيمن على المشهد السينمائي مع بدء عروضه نهاية الشهر الجاري، ورغم ذلك استطاعت أفلام الكوميديا والدراما أن تطل برأسها على القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة لأفلام بوليوود، لتتأرجح أفلام القائمة بين الكوميديا والرعب وأبطال الكوميكس.

• اسم الفيلم: THE JOURNEY

• إخراج: محمد الدراجي

• مكان العرض: سينما عقيل

فيلم «الرحلة» هو الخامس في قائمة المخرج محمد الدراجي، الذي استطاع من خلاله أن يلمع في سماء مهرجان تورينتو السينمائي 2017، حيث لقي ثناءً كبيراً، وأحداثه تدور حول «سارة» التي تتجه في صباح أول أيام عيد الأضحى إلى محطة القطارات المركزية في بغداد، تنزع غطاء الرأس، وتسير بثبات، وقد لفت حول خصرها حزاماً ناسفاً، فهي تعتزم تفجير نفسها داخل المحطة أثناء الاحتفال الرسمي بإعادة افتتاحها بعد أن كانت مغلقة بسبب ما تعرضت له خلال الحرب على العراق من دمار، إلا أن شيئاً ما يحدث، قد يغير من رأيها.

• اسم الفيلم: X-Men: Dark Phoenix

• إخراج: سايمون كينبيرغ

• مكان العرض: فوكس سينما

يتبع هذا الفيلم سلسلة «إكس مين» الشهيرة، التابعة لمارفيل كومكس، ويأتي ترتيبه في سلسلة «إكس مين» في المرتبة الـ 12، بينما هو الأول ضمن ثلاثية أفلام «إكس مين» الجديدة، ولذلك فأحداثه تقع في 1992، أي قبل 10 سنوات من أحداث فيلم (X-Men: Apocalypse)، وفيه نشهد انضمام «جين غراي» إلى فريق «المتحولون إكس»، حيث تطور «جين غراي» قدراتها الخارقة، لدرجة تفسدها وتحولها إلى «فينيكس المُظلمة»؛ فيصبح فريق المتحولين إكس أمام خيار صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين. الفيلم يضم في طاقمه كلاً من صوفي ترنر، وجنيفر لورانس، وجيمس مكافوي، وجيسيكا شاستاين، ومايكل فاسبندر ونيكوﻻس هولت.

• اسم الفيلم: Brightburn

• إخراج: ديفيد ياروفيسكي

• مكان العرض: نوفو سينماز

يعد هذا العمل أحد أبرز أفلام الرعب التي ينتظرها الجمهور منذ الإعلان عنه في 2017، حيث بدأ العمل على تطوير نصه الذي كتبه بريان ومارك جان، فيما بدأ أعمال تصويره في مارس 2018، وأحداثه تنطلق من حادث تحطم لسفينة «فضائية» على سطح الأرض، وتحمل بداخلها طفلاً صغيراً جاء من عالم آخر، ولكن بدلاً من أن يصبح بطلاً للبشرية ومنقذاً لها، أثبت أنه من أكثر الأحياء شراً على الأرض. ويلعب بطولة الفيلم إليزابيث بانكس، وديفيد دنمان، وجاكسون إيه. دان، ومات جونز، وميرديس هاجنير، وستيف إيجي.

• اسم الفيلم: The Beach Bum

• إخراج: هارموني كوريني

• مكان العرض: ريل سينما

فيلم كوميدي التصنيف، وأحداثه تدور حول شاعر متمرد يدعى موندوج، عاش حياة حافلة، ولكن بقوانينه الخاصة، وخلال الفيلم نشهد رحلة موندوج (الممثل ماثيو ماكونهي) في الحياة، وتغير أحواله بعد وفاة زوجته ومحاولاته لنشر ديوان شعره الذي عمل عليه لسنوات. على شواطئ جزر فلوريدا كيز الاستوائية الذي كان يوماً ما، الأسطورة الروحية الشهيرة للكاتب إرنست همنغواي. الفيلم استطاع أن يجمع في أسبوعه الأول نحو 3 ملايين دولار، ولا يزال يواصل رحلة صعوده على شباك التذاكر، فيما يلعب بطولة الفيلم زاك إيفرون، وماثيو ماكونهي، وإيلا فيشر، سنوب دوغ، وجيمي بافيت.