شاهد.. رونالدو بطلاً لأفلام رسوم متحركة

المصدر: البيان الالكتروني

كشف البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، النقاب عن الإعلان الترويجي لسلسلة كتابه الكوميدي الجديد، الذي يحمل اسم "قوة المهاجم 7"، والذي من شأنه أن يحول "الدون" من نجم كرة إلى بطل خارق، بحسب ما نشرته صحفية "آس" الإسبانية.

وكتب رونالدو، نجم ريال مدريد السابق على حسابه الشخصي على موقع مشاركة الصورة الشهير "إنستغرام" قائلا: "بنفس الطريقة التي تربط بها كرة القدم الثقافات، والأشخاص حول العالم، أعتقد أن الشخصيات الكرتونية العظيمة والأبطال من هذا النوع يستطيعون القيام بنفس الشيء، ولهذا فإنني مهتم بمزج انفعالات كرة القدم والأبطال الخارقين في هذا المشروع، ومشاركته مع جماهيري".

الكتاب الكوميدي يُظهر "الدون" الحاصل على لقب الكرة الذهبية "بالون دور" 5 مرات وقدرته على استعمال ساعة خاصة في التحول من لاعب يوقع على "أوتوغرافات" إلى بطل خارق يقاتل الغزاة الأجانب.

وبالفعل تجاوبت جماهير "صاروخ ماديرا" بشكل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي، مع المشروع الجديد للبرتغالي، حيث قال حساب يحمل اسم "أنيل 56": "رائع! أتمنى أن يكون هذا مشروعا جيدا، وربما يحصل رونالدو على فرصته في أفلام البطل الخارق".

وكتب حساب آخر باسم "دون زايو": "أنت مثال جيد لرواد الأعمال، أنت رجل أعمال جيد".

وتوج رونالد مؤخرا ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو" رفقة يوفنتوس، وبات "السيدة العجوز" أول فريق إيطالي يتوج بطلا للدوري في 8 مواسم متتالية.