مسلسل لميشيل وباراك أوباما عن دونالد ترامب

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

سينتج الزوجان السابقان في الرئاسة الأمريكية سلسلة من القصص التي ستحكي قصة وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مقتبسة من كتاب انتقادي للغاية، بحسب قناة bfmtv الفرنسية

فقد كشفت ميشيل وباراك أوباما الثلاثاء عن المشروعات السبعة التي سينتجانها لشركة نيتفليكس. من بينها، سلسلة مقتبسة من كتاب مايكل لويس النقدي "المخاطرة الخامسة" عن وصول دونالد ترامب إلى السلطة.

وسبق لمنصة الفيديو حسب الطلب في مايو 2018 أن أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع الزوجين أوباما لإنتاج الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية، من خلال شركة إنتاجهما "Higher Ground Productions".

سلسلة "غير خيالية"

وقالت نيتفليكس في بيان: إن هذا التكييف لـ (المخاطرة الخامسة: التراجع عن الديمقراطية) سيكون بعيدا عن الخيال.

وأضافت المنصة "تهدف هذه السلسلة إلى تقديم أهمية عمل الظل الذي يؤديه أبطال كل يوم يوجهون به إدارتنا ويحمون أمتنا".

كتاب مايكل لويس، الذي سبق وان اقتبست منه أفلام سينمائية عدة، منها The Big Short: The Breakout of the Century و The Strategist ، يكشف النقاب عن سير العجلات الرئيسية في الدولة الأمريكية، كما يقدم أيضًا صورة نقدية للغاية عن دونالد ترامب وفريقه.

صورة قاتمة

الكتاب يصوّر الرئيس المنتخب، الذي لم يعد أي شيء لوصوله إلى السلطة، وهو مهتم فقط بالمذكرات والإحاطات الإعلامية واتصالات المسؤولين الحكوميين لجعله في المستوى.

كما أنه يسرد العديد من الخيارات المشكوك فيها، فوفقا له (الكتاب) أن دونالد ترامب؛ المطور العقاري السابق، لم يتردد حين تشكيل إدارته في وضع أشخاص عدمي الخبرة في مناصب تقنية.

سبعة مشاريع انتقائية

كما أنتج موقع "هاير جراوند" للزوجين سلسلة لـ "نيويورك تايمز" بعنوان "Overlooked"، وهي مبادرة من الصحيفة لنشر نعي شخصيات حين موتها لم يذكرها أحد، وذلك أساسًا لأنهم من نساء أو أشخاص سود.

مشروع آخر بارز لشركة الزوجين، من إخراج سيدتين (بريا سواميناثان وتونيا ديفيس)، وهو فيلم روائي طويل عن فريدريك دوغلاس ، العبد الأسود السابق الذي أصبح إحدى الشخصيات الرمزية لإلغاء عقوبة الإعدام.

كما ذكرت صحيفة "هوليوود ريبورتر"، فإن الزوجين الرئاسيين الأمريكيين السابقين سينتجان أيضًا "بلوم"، وهي سلسلة عن عالم الموضة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في نيويورك، وسلسلة للأطفال بعنوان "استمع إلى الخضار وكل والديك"، بالإضافة إلى فيلمين وثائقيين الأول، المصنع الأمريكي، الذي يوثق خطى افتتاح مصنع في ولاية أوهايو من قبل ملياردير صيني، والثاني "Crip Camp" عن مخيم عطلة للشباب المعاقين.