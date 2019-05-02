أفلام الأسبوع .. وثائقي بنكهة سعودية ودراما عربية غنية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

على قائمة عروض صالات السينما المحلية، حجزت مجموعة من الأفلام مكانة لها، متحدية هيمنة فيلم «أفنجرز: نهاية اللعبة»، وتزخر قائمة أفلام هذا الأسبوع، بمزيج من الدراما الوثائقية والخيال، مضافاً إليه بعض الأكشن والرعب، الأمر الذي مكن الصالات من تقديم تشكيلة جميلة، تأرجحت بين «وثائقي» تنبع أحداثه من السعودية، ودراما عربية وأخرى هندية، في حين لم تغب هوليوود عن المشهد.

سينما عقيل



فيلم:الشاعرة



إخراج:ستيفاني بروكهاوس, أندرياس وولف

«الشاعرة»، فيلم وثائقي يتميز بنكهته السعودية، رغم إخراجه الألماني، تمتد أحداثه على مدار 89 دقيقة، عرض للمرة الأولى عربياً في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2017، ويروي قصة السعودية حصّة هلال، ربة بيت شاركت في مسابقة «شاعر المليون». ولا تكتفي «حصة» بالوصول للنهائيات، بل ستقرّر إلقاء قصيدة عن تمكين المرأة.

ريل سينما



فيلم: Blank



إخراج:بهزاد كمباتا

يعد فيلم «بلانك» الأول في قائمة المخرج بهزاد كمباتا، الذي سبق له أن عمل مخرج مساعد في فيلم (OMG: Oh My God!) (2012)، وتدور أحداث «بلانك» في قالب درامي، حول انتحاري يفقد ذاكرته، ولديه قنبلة متصلة بقلبه، ليدخل رجال الشرطة في حيرة حول الطريقة التي يجب اتباعها لمنعه من تفجير القنبلة.

نوفو سينماز



فيلم:ليل /‏ خارجي



إخراج:أحمد عبد الله

بعد تقديمه لفيلمه «ديكور» الذي رأى النور في 2014، يطل المخرج أحمد عبد الله مجدداً في فيلم «ليل /‏ خارجي»، تدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص، هم: مو وتوتو ومصطفى، يلتقون في ظروف غير متوقعة، ليدخلوا في مغامرة لم تكن بالحسبان يتحولون معها إلى شهود على جانب خفي وغير معلوم من المدينة، الفيلم نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة.

فوكس سينما



فيلم:Godzilla: Resurgence



إخراج:شينجي هيجوتشي وهيدياكي أنو

يتبع هذا الفيلم سلسلة «غودزيلا» المشهورة. الفيلم صدر في 2016، وحقق نجاحاً كبيراً آنذاك، وتعيد الصالات المحلية عرضه في إطار التمهيد لعرض أحدث أفلام سلسلة «غودزيلا» والحامل لعنوان (Godzilla: King of the Monsters)، والمقرر أن يعرض نهاية الشهر الجاري.