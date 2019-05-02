«العين السينمائي» يدعم سينما المستقبل

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي تحت شعار «سينما المستقبل»، بحضور الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم، وعامر سالمين المري مدير عام المهرجان،.

وهاني الشيباني المدير الفني للمهرجان، وعلي المرزوقي مدير العلاقات العامة، ونخبة من نجوم دولة الإمارات والخليج والعرب، منهم إبراهيم الحساوي، وشريف عرفة، وميساء مغربي، ومحمد الكندي، وشريف عرفة، وبشرى عبدالرحمن الصالح، ومنصور الفيلي، وغيرهم.

ورحب عامر المري، مدير عام المهرجان، في كلمته بضيوف المهرجان، منوها بأن إدارة المهرجان تلقت 350 فيلما، واختير منها 67 فيلما بين الروائي الطويل والقصير من مختلف دول العالم العربي لتتنافس في مسابقات المهرجان المختلفة.

فيما أوضح هاني الشيباني المدير الفني للمهرجان بأنه على الرغم من المهمة الصعبة التي تولاها في عملية اختيار الأفلام المقدمة للمهرجان، إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة له.

إنجازات الفنانين

وقام الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم يرافقه عامر سالمين المري بتكريم الفنانين الذين تم اختيارهم في برنامج إنجازات الفنانين، احتفاء لدورهم البارز ومسيرتهم الفنية الطويلة، وتقديرا لإنجازاتهم في المجال السينمائي والفني عموما. وهم سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد، وتسلمت درع التكريم نيابة عنها فاطمة الحسينان رئيس قسم السينما بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.

وتكريم مسعود أمر الله، وإبراهيم الحساوي، والكاتب الإماراتي عبدالرحمن صالح الذي كتب أول فيلم روائي كويتي بعنوان «بس يا بحر»، كما تم تكريم «رامكيشور بارشا» رئيس مهرجان نيودلهي السينمائي كضيف شرف في المهرجان.

عرض عالمي

واستمتع حضور مهرجان العين السينمائي بمشاهدة فيلم «الكنز: الحب والمصير»، وعبر المخرج شريف عرفة عن سعادته الكبيرة بأن يعرض فيلمه الجديد في أول عرض عالمي في مهرجان إماراتي وخليجي.