نشر الممثل سيلفستر ستالون (71 عاماً) أخيراً، مقطعاً مصوراً يظهر كواليس تصويره لفيلم (Rambo V)، الذي يطل بعد غياب طويل، حيث يُظهر المقطع الذي نشره ستالون على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، ملامح «رامبو» الذي يشبه الجزء الأول، وبحسب قوله فإن القناع مصنوع يدوياً، بمشاركة فريق عمل وصفه بـ«الرائع»، فيما ظهر في المقطع وهو يؤدي بعض المشاهد الخطرة.

الفيلم لم يخرج عن نطاق السلسلة التي مضى على صدورها 38 عاماً، وتدور حول المقاتل العائد من فيتنام (جون رامبو) الذي يعيش في تايلند بقرية نائية، حيث يكسب لقمة عيشه من التقاط الثعابين وبيعها، ونقل الناس بواسطة قاربه عبر نهر سالوين، ومع اشتعال الحرب في بورما، يتدخل رامبو من أجل إنقاذ السكان والأطفال من لهيب الحرب، يذكر أن الفيلم الجديد سيرى النور مع نهاية العام الجاري.