«حراس المجرة 3» يرى النور 2022

يبدو أن الحظ قد عاد ليحالف الجزء الثالث من سلسلة «حراس المجرة» مجدداً، بعد توقف العمل على إنتاجه في أغسطس الماضي، بسبب ما أطلق عليه آنذاك اسم «فضيحة التغريدات القديمة»، التي أدت إلى استبعاد مؤلف السلسلة ومخرجها الأمريكي جيمس غن، وأخيراً، أطل الممثل الأمريكي فين ديزل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليكسر حاجز الصمت الذي أحيط بالفيلم، ليكشف بطريقة غير مباشرة، عن عودة الحياة إلى الفيلم، ليدب بذلك الأمل في قلوب معجبيه، وفريق عمله الذي تكاتف في أغسطس الماضي، مطالباً «مارفيل وديزني» بعدم إقصاء المخرج، بسبب تغريداته القديمة التي أثارتها إحدى وسائل الإعلام الأمريكية.

فين ديزل، أكد في منشوره على «إنستغرام»، أنه التقى أخيراً رئيس استوديوهات مارفيل، كيفن فيج، والرئيس المشارك فيها، لويس ديسبوزيتو، ليكتشف من خلالهما المكانة التي تحظى بها شخصية «غروث» في استوديوهات مارفيل، وهي الشخصية التي يجسدها ديزل في الفيلم، قائلاً: «أعتقد أن المنتج آلان هورن، قد اتخذ القرار الصحيح المتعلق بـ(حراس 3)».

عودة

تغريدة ديزل، جذبت انتباه عدد من النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي، والذين قالوا: «إن عدم ذكر ديزل لاسم جيمس غن صراحة في منشوره، والاستعاضة عنه بقوله إن المنتج آلان هورن اتخذ القرار الصحيح، فيه إشارة إلى عودة المخرج جيمس غن إلى المشروع».

في حين أن بيانات موقع «آي إم دي بي»، الذي يعد أضخم قاعدة للأفلام السينمائية في العالم، لا تزال تشير إلى أن جيمس غن، هو الذي يتربع على كرسي إخراج الفيلم، الذي من المتوقع أن يرى النور في 2022، حيث آثرت مارفيل وديزني تأجيله بعد «فضيحة التغريدات القديمة»، والتي اعتبرها طاقم العمل ومعجبوه «مؤامرة» ضد المخرج جيمس غن، الذي يتولى عملية تأليف وإخراج السلسلة التي رأت النور للمرة الأولى في 2014، وجمع الجزء الأول منها آنذاك نحو 750 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي.