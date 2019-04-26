رامي مالك يشارك في فيلم جديد من سلسلة "جيمس بوند"

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن النجم الأمريكي من أصل مصري والحاصل على جائزة الأوسكار هذا العام رامي مالك عن مشاركته في فيلم جديد من سلسلة "جيمس بوند" مقرر عرضه العام المقبل.

وقال رامي مالك في فيديو نشره الحساب الرسمي لسلسلة " جيمس بوند " على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام " : "أنا عالق هنا في نيويورك في الإنتاج، لكنني أتطلع إلى الانضمام إلى فريق العمل بأكمله".

وأضاف "سأعمل جاهدا على أن لا يحظى جيمس بوند بجولة سهلة في رحلته في الفيلم" المرتقب.