24 عملاً في مهرجان العين السينمائي

المصدر: العين - البيان

أعلن مهرجان «العين السينمائي» في دورته الأولى، التي تقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة بين 30 الجاري حتى 3 مايو 2019، في مدينة العين، عن تفاصيل مسابقة «الصقر الخليجي» التي تضم 24 فيلماً، من بينها 3 أفلام طويلة و21 فيلماً قصيراً من السعودية والبحرين وعمان والكويت.

5 أفلام تتنافس في فئة الأفلام الطويلة، 3 أفلام من السعودية هي، «آخر أيام السيرك» لمحمود الشرقاوي، و«آخر المسافة صفر» لعبد العزيز الشلاحي، و«رولم» لعبدالإله القرشي.

وفيلم من الكويت بعنوان «ودي أتكلم» لصادق بهبهاني، وفيلم آخر من عمان بعنوان «زيانا» لخالد عبد الرحيم.

الأفلام القصيرة

وتضم المسابقة ضمن فئة الأفلام القصيرة، من البحرين: «الساعة الثانية ونصف صباحاً» لحسين خليل، و«بيت العصافير» لمحمد إبراهيم، و«عبور» لسلمان يوسف، و«لقاء» لمحمود عبد اللطيف، ومن السعودية «ون تو ثري» لفيصل عبد الله، و«تعايش» لمصعب المعمري، و«قضية هند» لدينا ناجي.

و«حرق» لعلي الحسين، و«سعدية تركت سلطان» لجواهر عمري، و«حلاوة» لهناء الفاسي، و«صامل» لمنصور البدران، و«قوانين اللعبة» لفهمي فرحات، و«محاولة» ليعقوب المرزوقي، ومن الكويت «حاتم صديق جاسم» لأحمد إيراج، و«التسامح» لعبد العزيز إسماعيل، و«بائعات الوهم» لعبد العزيز محمد خليفة، ومن عمان «آسيا» لمحمد الحارثي، و«خطيئة» لعبد العزيز الحبسي، و«هدية من السماء» لرقية البحرية.

سينما الطلاب

إلى ذلك، نظّمت جامعة زايد مهرجانها العاشر لأفلام الشرق الأوسط، الذي أقيم برعاية وحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بمشاركة 76 فيلماً من 14 دولة.

وسجّل المهرجان خلال دورته الحالية استحقاقين جديدين: الأول الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه كمهرجان سينمائي طلابي أول وأوحد من نوعه في المنطقة، فضلاً عن أنه يواكب احتفال دولة الإمارات بـ«عام التسامح».. والثاني انتقاله لأول مرة من العاصمة أبوظبي إلى دبي، حيث أقيمت فعالياته في مركز الشباب بـ «أبراج الإمارات المركز التجاري 2».

وأشارت معالي نورة الكعبي خلال تفقّدها المهرجان في يومه الأول، إلى تنوّع الأفكار والمضامين التي حملتها الأفلام المشاركة في مسابقته بما يعزز ثراء المحتوى الفكري لصناعة السينما العربية الشابة.

جوائز

وكرّم الدكتور رياض المهيدب، مدير جامعة زايد، الفائزين بجوائز المهرجان، «أفضل فيلم»، وجاءت من نصيب فيلم «العجوز والجبل» - المغرب - في فئة «الوثائقي»، للطالب محمد رضا غويزناي، من جامعة السعدي، وفاز فيلم «أحيا» - المغرب - بجائزة «أفضل فيلم» عن فئة «الرسوم المتحركة» لـ«أشرف عوامو»، الطالب بجامعة عبد الملك السعدي.

بينما فاز فيلم «وقف» - السعودية - بالجائزة عن فئة «أفضل وثائقي» لـ«نايف شقاف»، الطالب بكلية «عناية» الطبية، كما فاز فيلم «180 درجة» - المغرب - بالجائزة عن فئة «السرد القصير»، للطالب محمد رضا كوزي بجامعة عبد الملك السعدي، وأخيراً فاز فيلم «كربون» - مصر - بالجائزة عن فئة «التسامح» لـ«بيشوي مهر أبادير»، الطالب بجامعة بني سويف.