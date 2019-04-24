كشفت شبكة «فوكس» عن «تريللر» جديد لفيلم السيرة الذاتية «تولكين» (Tolkien) للمخرج دوم كاروكوسكي، وذلك بالتزامن مع إعلانها عن موعد عرض الفيلم الذي اختارت له 10 مايو المقبل، والفيلم يتناول السيرة الذاتية لمؤلف سلسلة كتب «ملك الخواتم» و«هوبيت»، جي. آر. آر. تولكين، ويتطرق الفيلم إلى استكشاف السنوات التكوينية للمؤلف اليتيم، الذي يجد الصداقة والحب والإلهام الفني بين مجموعة من المنبوذين في المدرسة، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، يخشى تولكين أن تؤدي الحرب إلى تمزيق أواصر العلاقة بين أصدقائه، الأمر الذي يقوده لأن يستلهم من تجربته رواياته الشهيرة عن الأرض الوسطى. والفيلم من بطولة ليلى كولنز، ونيكولاس هولت، وميمي كين، وجينيفيف أورايلي، وبام فيريس، وكريغ روبرتس، وديريك جاكوبي، ولورا دونيلي، ومن تأليف ديفيد جليسون، وستيفن بيريسفورد.

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