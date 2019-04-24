«أفنجرز» تشويق «نهاية اللعبة» في الصالات المحلية اليوم

منذ 2012، وسلسلة أفلام «المنتقمون» (أفنجرز) تحدث ضجيجاً في الصالات مع إطلالة كل جزء منها، حيث تميزت السلسلة بجمعها لعدد كبير من شخصيات الأبطال الخارقين، بدءاً من ايرون مان وكابتن أمريكا ومروراً بهالك ورفيقة ثانوس، وليس انتهاء بسديم وهانك بيم وغيرهما، وها هو الجزء الأخير من السلسلة والحامل لعنوان «افنجرز: نهاية اللعبة» يقف على الأبواب، حيث تنطلق عروضه اليوم في الصالات المحلية والعالمية، رافعاً بذلك مستوى التشويق في عروض صالات العرض.

عروض

محلياً، تنافست الصالات بتقديم العروض، ففي الوقت الذي قدمت فيه «إيطاليا فيلمز» الموزعة للفيلم عرضاً حصرياً له في صالات فوكس سينما بمول الإمارات، أعلنت ريل سينما بدبي مول عن استقبالها لعشاق الفيلم على مدار 24 ساعة، بدءاً من اليوم وحتى بعد غد، لتقدم لهم سلسلة من العروض المتواصلة، مانحة لحاملي أول 1000 تذكرة في «دولبي سينما» مجموعة من البوسترات الحصرية، كهدية لهم لاختيارهم «ريل سينما»، فيما فتحت صالات نوفو سينماز مبكراً، إمكانية الحجز المسبق للفيلم، ليتسنى لعشاقه ضمان مقاعدهم في العروض الأولى للفيلم الذي يتولى إخراجه انتوني وجو روسو.

توقعات

على المستوى العالمي، بدت الصورة أكثر اتساعاً، لا سيما بعد توجيه «مارفيل» المنتجة للعمل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة خاصة لعشاق الفيلم، تناشدهم فيها بعدم «حرق» أحداث الفيلم، داعية إياهم إلى المشاركة في هاشتاغ خاص للفيلم على موقع تويتر، لتذهب بعض المواقع السينمائية في تقاريرها إلى مسافة أبعد من ذلك، من خلال اجراء استطلاعات رأي خاصة بالفيلم، كما فعل موقع «سينما بلند» الذي دعا القراء ومعجبي الفيلم إلى التوقع باسم أو أسماء الشخصيات التي ستموت في نهاية الفيلم، لتأتي النتائج ملفتة للانتباه، بعد توقع 81% من قراء الموقع، أن يكون الموت مصير «كابتن أمريكا»، في حين توقع 72% أن ينتهي الفيلم بخروج «ثانوس» من المشهد، فيما توقع 57% موت «فيل كولسون»، ليكون نصيب «توني ستارك» (ايرون مان) نحو 55%، والنسبة ذاتها انسحبت على شخصية «سديم»، لتكون المفاجأة في توقع 1.94% موت كارول دانفز التي تجسدها الممثلة بيري لارسون، في نهاية الفيلم.