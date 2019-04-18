أفلام الأسبوع.. وثائقيات ثرية وأنيمشن وخيال علمي

المصدر: دبي ـ غسان حروب

تبدو قوائم صالات السينما المحلية هذا الأسبوع، عامرة بأعمال جيدة، لا سيما تلك التي تصنف في خانة «الوثائقي»، والتي بدت غنية في أحداثها وخطوطها الدرامية، وذلك لما تمتلكه من قدرة على منح المتفرج نظرة عميقة لما يجري على الساحة، بعض أحداث تلك الوثائقيات مستوحاة من المنطقة العربية، وأخرى من الهند. في المقابل، يزخر شباك التذاكر المحلي، بعناوين لأفلام صيغت بأسلوب الانيمشن، ولكنها تذهب ناحية الخيال.

فوكس

سينما

فيلم:THE TASHKENT FILES

إخراج:فيفيك أجنيهتوري

يعد رئيس الوزراء الهندي الأسبق الراحل لال بهادور شاتسري (1904 - 1966)، واحداً من أبرز السياسيين الذين ساهموا في رسم معالم الجمهورية الهندية، حيث أوجد له مكانة بارزة فيها، وفي فيلم «ملفات طاشقند» نتتبع الملابسات التي تقف وراء واقعة وفاته، إثر إصابته بنوبة قلبية، أدت إلى اختفائه عن المشهد السياسي، حيث تم استعراض هذه الملابسات في إطار تشويقي لافت.

نوفو سينما

فيلم:Captive State

إخراج:روبرت وايت

بين الأكشن والإثارة الممزوجة مع الخيال العلمي، يتأرجح فيلم «دولة أسيرة»، وأحداثه تدور في المستقبل، نشهد فيه عملية احتلال لمدينة «شيكاغو» الأمريكية، من قبل عدد من القوى الفضائية الخارجية، التي تستولي على المدينة قرابة عقد من الزمن، ليستعرض لنا الفيلم طبيعة حياة كل من جانبي الصراع.

سينما عقيل

فيلم:عن الآباء والأبناء

إخراج:طلال ديركي

يعد فيلم «عن الآباء والأبناء» واحداً من أهم الإنتاجات التي شهدتها السينما العربية خلال العام الماضي، لدرجة رشح معها في الدورة الأخيرة لجائزة الأوسكار إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي ناطقة بلغة أجنبية، حيث يمنح العمل المتفرج نظرة عميقة على الساحة العربية وما تشهده من أحداث.

ريل سينماز

فيلم:Missing Link

إخراج:كريس باتلر

«حلقة مفقودة»، واحداً من أفلام المغامرات المشغولة بصيغة الانيمشن وهو من الأعمال التي استطاعت استقطاب الممثل هيو جاكمان للمشاركة فيها بصوته، حيث تدور الأحداث حول السيد «ليونيل فروست» الذي يعتبر نفسه المحقق الأول في الأساطير والوحوش في العالم، ولكنه يعاني من مشكلة عدم إدراك أي من أقرانه في المجتمع الراقي.