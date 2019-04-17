المصدر: دبي - البيان

تمكن فيلم «هيل بوي» للمخرج نيل مارشال، من حصد إيرادات تجاوزت 5 ملايين دولار، وذلك في غضون يومين فقط من طرحه في صالات السينما بالولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي رفع من سقف التوقعات بأن يتمكن الفيلم من حصد مزيد من الإيرادات خلال الأسابيع المقبلة.

لا سيما أن هذا العمل مقتبس من قصص مايك ميجنولا، التي يصور فيها «هيلبوي» بطلاً خيالياً، يمتلك خصائص الأبطال الخارقين، وتجري أحداث الفيلم الجديد حول سفر «هيل بوي» إلى بريطانيا، حيث يتعين عليه مقاتلة ملكة الدم الخارقة هناك.

وكان «تريللر» الفيلم الذي كشف عنه العام الماضي، قد حقق نسبة مشاهدة عالية، تجاوزت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» خلال وقت قصير، في دلالة على ما تحظى به هذه الشخصية من شعبية واسعة في أمريكا والعالم.