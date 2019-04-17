«جون ويك».. في الطريق نحو جزء رابع

المصدر: دبي - غسان خروب

منذ أن أطل «جون ويك» أول مرة في 2014، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول إلى ثلاثية، آخرها سيعرض في مايو المقبل، تحت عنوان «جون ويك: الفصل الثالث – بارابيلوم»، وهو من إخراج تشاد ستاهلسكي، ولكن يبدو أن «جون ويك» لن يتوقف عن حدود الجزء الثالث، وإنما سيواصل الممثaل «كيانو ريفز» مسيرته في السلسلة، فهل سيرى «جون ويك» النور مجدداً في جزء رابع؟

ذلك السؤال، ألقي أخيراً على مسامع المخرج تشاد ستاهلسكي، والذي لم يستبعد في إجابته ذلك، حيث أشار إلى أن «جون ويك» قد يستمر إلى 10 سنوات مقبلة. وقال: «استكشاف عالم جون ويك، لا يزال مستمراً، ويتم ذلك في المرحلة التالية، التي ستكشف المزيد عنه وخلفيته».

تصريحات ستاهلسكي كانت كفيلة بأن تثير شغف متابعي سلسلة «جون ويك»، الذين توقعوا من جانبهم استمرار السلسلة، ولا سيما مع الإعلان عن انضمام الممثلة هالي بيري إلى طاقم الجزء الثالث، الأمر الذي يشير إلى صعوبة توقف جون ويك عن العمل.

في «الفصل الثالث» تتم مطاردة «جون ويك»، ولذلك يتم رصد 14 مليون دولار، مقابل القضاء عليه، بسبب كسره قاعدة رئيسه بقتله شخصاً ما على أرض أحد الفنادق، حيث كان الضحية عضواً في العصابة التي أعلنت الفدية لكل من يقتله، وبالتالي يتعين على «جون ويك» أن يشق طريقه نحو قلب نيويورك وأن ينجو بحياته.

وإلى جانب كيانو ريفز وهالي بيري، تضم قائمة أبطال الفيلم كلاً من روبي روز وأيان ماكشين وهيروريوكي سانادا ولورانس فيشبورن وأنجيليكا هيوستن وجيسون مانتزوكاس ولانس ريديك وآسيا كيت وغيرهم.