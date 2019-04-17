جزء ثانٍ من «فروزن» قريباً

المصدر: دبي - البيان

بعد مرور 7 سنوات على طرح فيلم «فروزن» الذي حقق نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر بعد تخطيه حاجز مليار و276 مليون دولار، يبدو أن الجزء الثاني منه سيرى النور قريباً، بعد أن أكدت شركة ديزني أخيراً، نيتها عرض الفيلم في 18 أكتوبر المقبل، بدلاً من نوفمبر والذي كانت قد اختارته من قبل موعداً لطرح الفيلم، الذي يتوقع أن يسير على خطى الجزء الأول، ويمكن ديزني من المنافسة بقوة على شباك التذاكر.

وكانت التوقعات قد أشارت إلى أن الجزء الثاني قد يأخذ مساراً أكثر قتامة مقارنة مع الجزء الأول، إلا أن ذلك لا ينفي قدرة الفيلم على النجاح، وخاصة أنه سيطل بنسختين واحدة ثنائية والأخرى ثلاثية الأبعاد.

الجزء الجديد من «فروزن» يستكمل ما انتهت إليه أحداث الجزء الأول، فيما يشارك في أداء الأصوات كل من الممثلة كريستين بيل التي ستتولى شخصية «آنا»، وايدينا مينزل التي ستقدم شخصية «اليسا»، بينما يقدم جوناثون غروف شخصية «كريستوف»، وجوش غاد سيقدم شخصية «اولاف»، وسانتينو فونتانا في دور «هانز»، كما أشارت المصادر إلى أن الجزء الجديد سيتضمن أيضاً إيقاعاً جديداً لأغنية «ليت إيت غو» التي سبق لها أن حققت انتشاراً واسعاً حول العالم.