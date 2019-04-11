أفلام الأسبوع.. كوميديا ودراما وأبطال خارقون

المصدر: دبي ـ غسان حروب

تزخر قوائم صالات السينما المحلية لهذا الأسبوع، بعناوين لأفلام عديدة، تحمل تواقيع مخرجين معروفين. أحداثها تتقلب بين الكوميديا والدراما وأخرى مقتبسة من كتب الكوميكس، لتروي بعضاً من حكايات الأبطال الخارقين، في وقت أوجدت السينما العربية مكاناً لها بين تشكيلة الأفلام المعروضة، التي لم يغب عنها ايضاً بعض الانتاجات الإيطالية، والتي تمنحنا الفرصة لإلقاء نظرة خاصة على هذه السينما العريقة.

ريل سينما



فيلم: Shazam

إخراج:ديفيد ساندبيرغ

يعد فيلم «شازام» أحد انتاجات استوديوهات «دي سي كوميكس»، وهو أول فيلم يتناول شخصية البطل الخارق «شازام»، الذي طالما أطل في مسلسل تلفزيوني. الأحداث تدور حول شاب يتيم يدعى «بيلي باتسون» يعيش في منزل فوستر، رفقة أسرة مكونة من والدين و5 أطفال بالتبني، ويجد نفسه فجأة مالكاً لقوة الساحر «شازام» القادرة على محاربة قوى الشر.

فوكس سينما

فيلم:خبصة

إخراج:شادي حنا

أحداث الفيلم مستقاة من واقعنا اليومي، وهي تدور في قالب كوميدي خفيف، وتتناول المشكلات التي تقع بين حبيبين، وذلك من خلال حفل عشاء يجمع نايلة وحبيبها فارس والعريس سيلفيو والذين يجتمعون مع بعض الأصدقاء، ومع توالي الأحداث تطل المشكلات التي يتم التعامل معها بطريقة كوميدية.

سينما عقيل

فيلم:MINE VAGANTI

إخراج:فرزان أوزبك

يدور الفيلم حول «توماس» وهو الإبن الأصغر لعائلة كبيرة تعيش في جنوب إيطاليا، وتدير منذ الستينيات شركة لصناعة المعكرونة. توماس يدرس الأدب مع صديق له، وفي رحلة له إلى روما، يقرر توماس في لحظة ما أن يكشف الحقيقة أمام والديه، تمهيداً لرحيله عن العائلة بأكملها، ولكنه يصطدم مع أخيه الأكبر أنطونيو الذي يقوم بتدمير كافة خططه.

روكسي سينما

فيلم:The Professor And The Madman

إخراج:فارهاد صافينيا

الأحداث تدور حول البروفيسور «جيمس موراي» الذي يشرع في تجميع الكلمات المتباينة للطبعة الأولى من قاموس أكسفورد الإنجليزي خلال منتصف القرن التاسع عشر، وخلال عمله هذا، يتلقى أكثر من 10.000 إدخال وكلمة من «د. ويليام مينور»، المريض الجنائي في مصح «برودمور» العقلي الجنائي.