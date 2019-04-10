2.0000.000

لم يكد يرى الـ«تريللر» الأول لفيلم «الجوكر» (Joker) للمخرج تود فيليبس، النور، حتى استحوذ على قلوب معجبي شخصية «الجوكر»، التي تعد الشخصية الشريرة الأكثر شهرة في عالم «دي سي» السينمائي، والعدو اللدود، التي طالما واجهت «بات مان» في كل أفلامه.

المخرج تود فيليبس عبر عن سعادته بإطلاق الكليب الدعائي، وقال عبر «تويتر»: «ليس لديّ الكثير لأقوله عن الفيلم، لأنه لا يزال في طور التكوين، وأيضاً لأنني أريد أن يكون مفاجأة. هناك الكثير من الأحاديث حول ماهية هذا الفيلم، وطبيعة اختلافه، وأغلبها غير دقيق، لكن هذا متوقع عندما تسعى لتقديم قصة أصلية عن شخصية محبوبة لا تستند إلى أصل محدد».

التوقعات تشير إلى أن الفيلم الجديد الذي تقع أحداثه في الثمانينيات، وسيعرض في أكتوبر المقبل، ويلعب بطولته الممثل واكين فينيكس، في أول تجربة له بهذه الشخصية، سيحقق نجاحاً لافتاً، في ظل ما يحظى به الممثل فينيكس من شعبية عالية.

الكليب الجديد الذي نشرته شركة وارنر بروس، المنتجة للفيلم، وحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» يبدأ بتعليق صوتي لـ«الجوكر»، يقول فيه: «تخبرني دوماً والدتي أن أضحك، وأرسم الابتسامة على وجهي.. لقد أخبرتني أن لديّ هدفاً هو جلب الفرح إلى العالم».