«شازام» يحقيق إيرادات أكثر من 158 مليون دولار

تمكن فيلم «شازام»، منذ بدء عرضه في الصالات العالمية مطلع أبريل الجاري، وحتى الآن من تحقيق إيرادات عالية، وصلت إلى أكثر من 158 مليون دولار، على شباك التذاكر العالمي. والفيلم من إخراج ديفيدف. ساندبرغ، وبطولة: زاكاري ليفي، ومارك سترونغ، وجاك ديلان جرازر.ومن تأليف هنري جايدين ودارين ليمكه وبيل باركر، وتدور قصته حول منح صبي القدرة على أن يصبح بطلاً خارقاً.

يذكر أن بطل الفيلم زاكاري ليفي، سيحل ضيفاً على دبي، خلال نهاية الأسبوع الجاري، في إطار مشاركته في الدورة الثامنة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميكون دبي»، التي تنطلق فعالياتها في 11 الجاري.