صالات السينما المحلية.. نظرة واقعية للمجتمعات

المصدر: دبي - غسان خروب

تزخر قوائم الصالات المحلية بمجموعة كبيرة من أفلام الأكشن والدراما والكوميديا أيضاً، والتي تمنح المتفرج نظرة واقعية لبعض المجتمعات، حيث تأتي عروض هذه الأعمال في وقت تقدم فيه «سينما عقيل» نظرة خاصة على مجموعة من أفلام السينما الإيطالية، التي تعكس ما تتمتع به روما من جماليات مشهدية، وتالياً نقدم مجموعة من أبرز الأفلام التي تعرض داخل الصالات المحلية خلال نهاية الأسبوع الجاري.

• اسم الفيلم: They Call Me Jeeg

• المخرج: غابريلي ماينيتي

• مكان العرض: سينما عقيل – السركال أفنيو

أحداث «لوتشيامافونو جيغ روبوت» أو بالعربية «اسمي جيغ»، تدور حول «إنزو» وهو شخص غير اجتماعي يعيش في إحدى ضواحي روما الفقيرة، ويحصل على قوة خارقة بعد تعرضه لنفايات مشعة، فيستخدمها في عمله كشخص خارج على القانون، ولكن حاله ينقلب تماماً بعد أن يلتقي «أليسيا» التي تواجه بعض المشكلات، حيث يتعلّم منها أهمية مساعدة الآخرين. الفيلم رشح للعديد من الجوائز، وفي 2016 أنتج كتاب صور يسرد الأحداث التي تجري ما بعد الفيلم.

• اسم الفيلم: العم ناجي في الإمارات

• المخرج: أحمد زين

• مكان العرض: فوكس سينما

أحداث العمل تدور في قالب كوميدي ممزوج بالرعب، حيث يقرر اليمني «ناجي»، وهو نجم مواقع التواصل الاجتماعي، الخروج في رحلة داخل الإمارات صحبة رفاقه، إلا أنهم يواجهون في الأثناء العديد من المواقف الكوميدية، والمرعبة في الوقت نفسه، الأمر الذي يجعل منها رحلة شيقة جداً.

• اسم الفيلم: Hotel Mumbai

• المخرج: أنتوني ماراس

• مكان العرض: ريل سينما

في 2008، تعرضت مدينة مومباي الهندية وبعض فنادقها إلى جملة من الهجمات الإرهابية التي نتج عنها حصار فندق تاج محل من قبل مجموعة متطرفة، الأمر الذي أثار الرعب في كامل المدينة، وأدى إلى سقوط مئات القتلى، الفيلم ينقل الرواية من وجهة نظر الرهائن الذين صارعوا من أجل النجاة بأرواحهم.

• اسم الفيلم: Dumbo

• المخرج: تيم برتون

• مكان العرض: نوفو سينماز

فيلم «دامبو» يحاكي النسخة الكلاسيكية التي أنتجت في 1941 تحت الاسم نفسه، ويدور حول «هولت فارير» نجم سيرك سابق تنقلب حياته رأساً على عقب، بعد عودته من الحرب، ويقوم مالك السيرك ماكس ميديسي باختياره لتولي رعاية فيل حديث الولادة ضخم الأذنين بشكل لافت، الأمر الذي يرفع من أرباح السيرك، في حين يكتشف أطفال هولت أن الفيل «دامبو» يتمتع أيضاً بقدرة الطيران، ما يغير كل شيء.

• اسم الفيلم: Five Feet Apart

• المخرج: جوستين بالدوني

• مكان العرض: روكسي سينما

«ستيلا غرانت» فتاة تبلغ الـ 17 من العمر، تلازم المستشفى طوال الوقت لإصابتها بمرض التليف الكيسي، ما يحول حياتها إلى إيقاع روتيني مقيد، وفي أحد الأيام تلتقي ويل نيومان الذي يشاركها المرض نفسه، ورغم انجذابهما لبعضهما بعضاً، إلا أنه يتعين عليهما البقاء على مسافة آمنة.