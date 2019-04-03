موقع «إي إم دي بي» ينشر أكثر من 40 فيلماً جديداً

قائمة تضم أكثر من 40 فيلماً جديداً، نشرها موقع «إي إم دي بي» أخيراً، قال إنه يتوقع أن تعرض معظمها في دورة مهرجان كان السينمائي المقبلة، والمقررة في 14 مايو المقبل.

بعض هذه الأفلام اكتملت تماماً، فيما لا يزال بعضها الآخر في مراحل التصوير والمونتاج. القائمة المقترحة ضمت أسماء لمخرجين عمالقة، من بينهم السويدي روي أندرسون والإسباني بيدرو ألمودوفار، والإيطالي ناني موريتي، والبريطاني بيتر غريناواي. كما ضمت القائمة المخرج فرنسيس فورد كوبولا الذي يعود بفيلم «رؤية بعيدة»، وتيرنس ماليك وكوينتين تارانتينو، فيما تردد إمكانية مشاركة المخرج الفلسطيني إيليا سليمان، الذي يعود بفيلم جديد يحمل عنوان «لا بد أن تكون هي الجنة». التوقعات تشير إلى أن دورة «كان السينمائي» المقبلة ستكون حدثاً استثنائياً لهذا العام، في ظل وجود هذه الأسماء.