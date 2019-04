شباك التذاكر العالمي

الرقم، اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولار مجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض

1. Dumbo (2019) 45.000.000 45.000.000 4.259

2. Us 33.605.000 128.220.440 3.743

3. Captain Marvel 20.500.000 353.805.815 3.985

4. Five Feet Apart 6.250.000 35.875.601 2.845

5. Unplanned 6.110.000 6.110.000 1.059

6. Wonder Park 4.940.000 37.881.787 3.304

7. How to Train Your Dragon: The Hidden World 4.232.000 152.966.010 2.785

8. Hotel Mumbai 3.163.660 3.279.139 924

9. Tyler Perry›s A Madea Family Funeral 2.700.000 70.039.170 1.923

10. The Beach Bum 1.800.000 1.800.000 1.100

