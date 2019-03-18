الممثل العالمي جاكي شان يتحدث في دبي عن فيلمه الجديد «فان جارد»

المصدر: دبي - إبراهيم توتونجي

تحدث الممثل العالمي جاكي شان في مؤتمر صحفي بدبي اليوم عن فيلمه الجديد «فان جارد» الذي يعتزم تصويره في الإمارة.

وقال جاكي شان أن دبي أفضل من أي مكان آخر في العالم للتصوير، فالاستوديوهات هنا نظيفة والتسهيلات كثيرة.

وذكر أنه في المرة السابقة التي صور فيها فيلم "كونغ فو يوغا بدبي" قاد سيارات كثيرة في مشاهد حركة مثيرة. وحين اطلع أصدقائه على الصور اندهشوا من أنواع السيارات وتسهيلات التصوير."

من جانبها قالت ماكسين دي فيري، منتجة فيلم جاكي شان الجديد أن شرطة دبي تلعب دورا هاما في أحداث فيلم جاكي شان الجديد اذ تساعده في حل مازق القصة وتعقب الخاطفين. وقد قدمت شرطة دبي تسهيلات كثيرة لصناع الفيلم.

وضمت مواقع تصوير الفيلم الجديد في دبي وسط برج خليفة، وان أند أونلي، سيتي ووك، إعمار سكوير. وخارج الإمارات تم التصوير في الهند وتنزانيا وتايوان.

وتعبيراً عن إعجابه بهذه الثقافة وسعادته بتجربة التصوير في دبي طلب جاكي شان أن يتم اصطحابه إلى خياط محلي من أجل تصميم "كندورة" يحتفظ بها كذكرى من دولة الإمارات وقد حصل على ذلك.

ومواكبة للاحتفال بيوم السعادة قال نجم أفلام الحركة جاكي شان للبيان إن "السعادة هي أن تقوم بأعمال الخير ثم تستيقظ كل صباح راضيا عن نفسك، تذهب لتمريناتك الصباحية، هذا يشعرني بالسعادة. ايام العطلات لا أحبها. العمل ثم العمل فالعمل هو السعادة."