كشفت الممثلة التونسية هند صبري، أخيراً، عن انتهائها من تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» للمخرج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، ونيللي كريم، حيث تجسد هند في الفيلم شخصية مركبة ومعقدة ومضطربة نفسياً تطارد بطل العمل كريم عبد العزيز طوال أحداث الفيلم، الذي انطلقت أعمال تصويره مطلع ديسمبر 2018، بعد مروره بفترة تحضيرات بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد.

ويعتمد الجزء الثاني على أحداث جديدة ومختلفة تماماً عن الجزء الأول الذي عرض قبل 5 سنوات، وشارك في بطولته آنذاك الممثل خالد الصاوي، ويشهد الجزء الثاني ظهور شخصيات جديدة على الأحداث واختفاء شخصيات ظهرت في الجزء الأول، الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستويين النقدي والجماهيري، حيث وصلت إيراداته إلى نحو 33 مليون جنيه مصري.