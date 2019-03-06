تخطت إيرادات فيلم «الملحمة البوهيمية»، للمخرج بريان سنيغر، حاجز 868 مليون دولار، حول العالم، في وقت بلغت فيه ميزانية العمل نحو 52 مليون دولار فقط، حيث ساهم حصول الفيلم على 4 جوائز أوسكار في دورتها الأخيرة التي عقدت نهاية الشهر الماضي، في تحفيز الجمهور لمتابعة أحداث الفيلم الذي يلعب بطولته الممثل رامي مالك وجوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وإيدان جيلن، ولوسي بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردي، وألين ليش، فيما تولى تأليف العمل أنتوني مكارتن بالتعاون مع بيتر موردغان.

الفيلم يسرد قصة حياة المغني البريطاني فريدي ميركوري التي يجسّدها الممثل رامي مالك، وفريق «كوين»، إذ تحدى فريدي الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق شعبية عالمياً، ويتتبع الفيلم نجاح الفرقة وصعودها قبل أن يقرر فريدي الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.