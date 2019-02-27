لا يزال فيلم (Alita: Battle Angel) الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، يواصل صعوده على شباك التذاكر العالمي، حيث وصلت إيراداته خلال 10 أيام فقط، إلى 156 مليون دولار حتى الآن، بلغ نصيب الولايات المتحدة الأمريكية منها نحو 52 مليون دولار، أما بقية الإيرادات فتوزعت على بقية دولة العالم.

وتدور قصة الفيلم المقتبس عن قصة مانغا يابانية، تحمل عنوان «غونم ليوكيتو كيسيرو»، حول «اليتا»، التي تم ابتكارها من قبل دكتور غامض، ولكنها لا تتذكر هويتها وكيف جاءت، الأمر الذي يحولها إلى قاتلة محترفة.

الفيلم من إخراج روبرت رودريجز، وتأليف جيمس كاميرون، وبطولة روزا سالازا، وايزا جونزاليز، وجنيفر كونيلي، وإد سكرين، وميشيل رودريجيز، وكريستوف والتز.