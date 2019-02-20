المصدر: دبي - البيان

بعد أن حقق الجزء الثامن من سلسلة «فاست اند فيوريوس» إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار عالمياً، يستعد فريق السلسلة لتصوير الجزء التاسع (Fast & Furious 9)، حيث من المقرر أن تنطلق أعمال تصويره خلال الشهر الجاري، وفق ما أعلن عنه موقع «كوليدر»، نقلاً عن الممثل فين ديزل، الذي أكد أن عرض الفيلم الذي يتولى إخراجه اف.

غراي غراي، سيكون خلال 2020، موضحاً أنه من المرجح أن يتم تصوير بعض مشاهد الجزء الجديد في أفريقيا، فيما لم يشر ديزل خلال تصريحاته إلى مشاركة كل من دواين جونسون وجايسون ستاثام في الجزء الجديد، وهما المشغولان في تصوير فيلم (HOBBS & SHOW) المقرر طرحه في صالات العرض خلال العام الجاري.