رحيل المخرج السوري علاء الدين الشعار

المصدر: البيان الالكتروني

رحل المخرج السوري علاء الدين الشعار عن عمر ناهز 70 عاماً في مسقط رأسه بمدينة سلمية اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الانباء السورية.

والشعار من مواليد العام 1948، وتلقى تعليمه في مدارس سلمية ثم عمل في الإعلام السوري منذ السبعينيات كمصور سينمائي وفوتوغرافي ومعد برامج الشباب.

حصل الشعار على شهادة ماجستير ثم درجة الدكتوراه في فنون السينما من الاتحاد السوفييتي السابق العام 1983 وتخصص في مادة الاخراج السينمائي والتلفزيوني لتمتد حياته المهنية إلى العمل بعدد من أهم الأفلام منها (الصفصاف المهاجر)، الذي حصل من خلاله على الجائزة الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي الرابع.

وأخرج الشعار خلال مسيرته المهنية العديد من الأعمال للدراما، منها الظرفاء والغاوي والجرح الخفي والدائرة، إضافة الى فيلمه التلفزيوني الشهير (النجمة وأحلام أسامة)، الذي استحق عليه العديد من الجوائز العالمية.

وللراحل تجربة رائدة في مجال الطفل من خلال دبلجة أفلام الكرتون والأفلام العلمية منها (وادي الكسلان) من بطولة الفنانة الراحلة مها الصالح فضلا عن دوره في تأهيل كوادر إعلامية في الجامعات ومؤسسات التدريب الإعلامي.