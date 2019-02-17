جاكي شان يستعد لتصوير أحدث أفلامه في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني و السينمائي عن تصوير فيلم صيني جديد آخر للمثل الشهير جاكي شان، في إمارة دبي، و ذلك بالتعاون مع شركة شنغهاي ليكس إنترتينمنت المحدودة و شركة إنتاج دبي الكتراز و مديرة الانتاج ماكسين دي فير.

وأعربت الشركة عن سعادتها بعودة جاكي شان إلى دبي لتصوير واحد من أحدث أفلامه و الذي يضم قائمة كبيرة من الفنانين المعروفين مثل يانغ يانغ ، و آي لون ، وتشو زينجتينج ، وجاكسون لو وميا.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من المواهب المحلية التي تضم 20 ممثل , منهم 10 ممثلين رئيسين بالإضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي و الذين تم اختيارهم بالتعاون مع وكالة محلية للظهور في الفيلم.

وسيتم تصوير الفيلم وهو من إخراج ستانلي تونج في وسط مدينة دبي (داون تاون – سيتي ووك) والمواقع المحيطة بالإضافة إلى المناطق المعروفة, وذلك بفضل الدعم الدائم الذي توفره لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني و السينمائي لجميع أعمال المخرج ستانلي تونج.

وذكرت الشركة أنه من المعروف أن كل من ستانلي وجاكي شان لديهما صلة كبيرة مع إماراة دبي، وقالت: "نحن سعداء بعودتهم للعمل في الإمارة مع طاقم العمل المحلي والذي ساعد في نجاح كونغ فو يوغا سابقًا."

وقال رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، جمال الشريف: "تستمر إمارة دبي في استقطاب أكبر الأفلام ويسرنا احتضان جميع أنواعها. أود أن أشكر جميع القطاعات الحكومية والخاصة التي دعمت تصوير فيلم (كونغ فو يوغا) سابقاً و التي ستقدم دعمها للفيلم الجديد".