المصدر: دبي ـ البيان

تمكن فيلم «حكاية لعبة» (Toy Story) منذ رأى النور في 1995، من إثبات نفسه، ليتحول إلى سلسلة متكاملة، وها هي ديزني بيكسار تستعد لإطلاق الجزء الرابع من السلسلة، حيث أعلنت أخيراً عن نيتها عرض الفيلم في صالات السينما المحلية في 20 يونيو المقبل، على أن يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 21 يونيو المقبل.

وفي هذا الفيلم يجد «بظ يطير» نفسه بين مجموعة من جوائز المهرجانات التي تضم «داكي» و«باني» اللذين ينتظران أن يفوز بهما أي شخص منذ فترة طويلة، في وقت لا يرحبان فيه بـ«حارس الفضاء»، حيث يقلل من فرص فوزهما. ويشارك في الأداء الصوتي لشخصيات الفيلم الذي أخرجه جوش كولي، كل من الممثل توم هانكس، تيم آلن، آني بوتس، توني هايل، كيغان مايكل كي، جوردان بيل، جون كيوزاك، والاس شون، جون راتزينبرغر، بليك كلارك، دون ريكلز، إستيل هاريس.