أرقام سينمائية

1984

أعلن صناع فيلم «صائدو الأشباح» (Ghostbusters) نيتهم تقديم جزء جديد من الفيلم خلال 2020، وسيكون استكمالاً للنسخة التي ظهرت لأول مرة عام 1984، وحينها جمع إيرادات تجاوزت 295 مليون دولار، وقد صور الفيلم بميزانية 30 مليون دولار فقط، ويوصف الفيلم الجديد الذي لم يكشف بعد عن اسمه النهائي، بأنه «الفصل التالي» من القصة التي بدأت في نسخة 1984، ولعب بطولتها آنذاك بيل موراي ودان أيكرويد وهارولد رميس.

95 %

احتل فيلم «مكان هادئ» (A Quiet Place) للمخرج جون كراسينسكي وبطولة ايميلي بلانت، صدارة قائمة أفضل أفلام الرعب في 2018، بعد حصوله على تقييم 95% في موقع «روتن توميتوز»، ولعبت تعبيرات وجوه أبطال الفيلم وموسيقاه التصويرية، دوراً في صياغة أحداث الفيلم الذي جمع نحو 340 مليون دولار عالمياً، علماً بأن ميزانية الفيلم لم تتجاوز 17 مليون دولار فقط.

35

بميزانية لم تتجاوز 35 مليون دولار، قدم المخرج كلينت ايستوود في 2011، فيلمه «جيه ادغار» (J. Edgar)، وتناول سيرة حياة الضابط «إدغار هوفر» الشخصية ومكتب التحقيق الفيدرالي الذي مكث فيه أكثر من 36 عاماً، عاصر خلالها 9 رؤساء أمريكيين. الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو، وجمع آنذاك نحو 85 مليون دولار.