المصري رامي مالك أفضل ممثل تلفزيوني في أمريكا

المصدر: البيان الالكتروني

حصل الممثل العالمي من أصل مصري، رامي مالك، على جائزة أفضل ممثل، تمنحها نقابة ممثلي التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية "Screen Actors Guild Award‎".

ونجح رامي مالك، الذي لعب دور، فريدي ميركوري، في فيلم "الملحمة البوهيمية"، في التغلب على منافسيه المشهورين مثل كريستيان بيل في فيلم "النائب" وبرادلي كوبر في فيلم " ولادة نجم"، وفيغو مورتنسن في فيلم "الكتاب الأخضر" وجون ديفيد واشنطن في فيلم "بلك كلانمان".

وفازت الممثلة غلين كلوز بجائزة أفضل دور نسائي عن مشاركتها في فيلم "الزوجة"، بعد تغلبها على منافساتها كليدي غاغا في "ولادة نجم" وأليفيا كولمان "المفضلة" وميليسا مكارثي "هل يمكن أن تغفر لي" وإميلي بلانت "عودة ميري بوبينس".

وكانت كلوز البالغة من العمر 71 عاما قد حصلت هذا العام أيضا على جائزة غولدن غلوب عن نفس الدور في فيلم "الزوجة".

أما جائزة أفضل طاقم تمثيل فقد ذهبت لممثلي فيلم "النمر الأسود"، بعد تغلبهم على فرق تمثيل أفلام: "مولد نجمة" و"بلاك كلانمان" و"الملحمة البوهيمية" و"أغنياء آسيويون مجانين"، وفق "روسيا اليوم".