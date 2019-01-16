المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم في الصالات المحلية عروض فيلم «غلاس» (Glass) للمخرج م. نايت شيامالان، وبطولة بروس ويليس، وصامويل جاكسون، وجيمس ماكافوي، حيث يجمع فيه شيامالان بين أحداث اثنين من أفلامه البارزة هما فيلم «انبريكبول» (2000)، وفيلم «سبليت» (2016)، ليقدم لنا فيلماً يتوقع أن يكون من الدرجة الأولى.

وفي هذا العمل الذي بلغت ميزانيته 20 مليون دولار، يعود ويليس مجدداً في دور «ديفيد دان» من فيلم «انبريكبول»، وهو معجزة كرة قدم سابق في الجامعة، وقد أصبح حارس أمن يمتلك قوّة جسمانية وقوّة تحمُّل خارقة، فضلاً عن حواس خارقة تسمح له مشاهدة الجرائم، التي اقترفها الأشخاص عبر لمسهم، يستخدم «دان» قدراته الخارقة لتعقُّب «كيفن ويندل كرامب» (الممثل جيمس ماكافوي)، المضطرب عقلياً.