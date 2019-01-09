استطاع فيلم «غرفة الهروب» (Escape Room) للمخرج آدم روبيتل، في أول عرض له بالولايات المتحدة، أن يحقق إيرادات تجاوزت 8 ملايين دولار، فيما تضاعفت إيراداته خلال 3 أيام إلى 18 مليون دولار، وهو ما اعتبرته الشركة المنتجة إنجازاً جيداً للفيلم المقرر أن يطرح قريباً في كافة صالات السينما حول العالم.

وتدور أحداث فيلم «غرفة الهروب» حول 6 غرباء يجدون أنفسهم في ظروف خارجة عن سيطرتهم، ويجب عليهم استخدام ذكائهم من أجل البقاء على قيد الحياة. ويلعب بطولة الفيلم كل من تايلر لابين، ديبورا آن ول، تايلور راسل، نيك دوداني، لوجان ميلر، جاي إليس، جيسيكا ساتون، آدم روبيتيل، كينيث فوك، بول هامبشاير، كورنيليوس جيني جونيور، جينو لي. أما السيناريو فهو من تأليف براجي سكوت بالتعاون مع ماريا ملنيك.