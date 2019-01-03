 رحيل الممثل الهندي المخضرم قادر خان - البيان

رحيل الممثل الهندي المخضرم قادر خان

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

توفى الممثل الهندي المخضرم قادر خان في مستشفى بكندا، عن عمر يناهز الـ 81 سنة، وفقا لما ذكره موقع (NDTV Movies) الهندي.

وقال سرفاراز خان نجل الممثل قادر خان، لوكالة الانباء الهندية، إن أباه توفي بسبب مرض لازمه لفترة طويلة، مضيفاً: "إنه توفى يوم 31 ديسمبر الساعة السادسة مساء، مؤكدا أن طقوس ستتم الجمعة المقبلة في كندا.

ونعى الممثل أميتاب باتشان زميله في المهنة عبر تغريدة على تويتر مع نشر صورة قديمة له.

يذكر أن قادر خان ولد في كابول بأفغانستان في 22 أكتوبر من العام 1937.

واشتهر الراحل قادر خان بعمله كممثل وكاتب في العديد من الأفلام، وقد شارك في أكثر من 300 فيلم.

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