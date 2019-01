رحيل الممثل الهندي المخضرم قادر خان

توفى الممثل الهندي المخضرم قادر خان في مستشفى بكندا، عن عمر يناهز الـ 81 سنة، وفقا لما ذكره موقع (NDTV Movies) الهندي.

وقال سرفاراز خان نجل الممثل قادر خان، لوكالة الانباء الهندية، إن أباه توفي بسبب مرض لازمه لفترة طويلة، مضيفاً: "إنه توفى يوم 31 ديسمبر الساعة السادسة مساء، مؤكدا أن طقوس ستتم الجمعة المقبلة في كندا.

ونعى الممثل أميتاب باتشان زميله في المهنة عبر تغريدة على تويتر مع نشر صورة قديمة له.

T 3045 - Kadar Khan passes away .. sad depressing news .. my prayers and condolences .. a brilliant stage artist a most compassionate and accomplished talent on film .. a writer of eminence ; in most of my very successful films .. a delightful company .. and a mathematician !! pic.twitter.com/l7pdv0Wdu1